В Кремле не видят тенденции оттока из РФ состоятельных граждан — Песков

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не наблюдает тенденции оттока из России состоятельных граждан. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать доклад консалтинговой компании Henley & Partners (H&P), согласно которому из России по итогам 2022 года могут уехать около 15 тыс. долларовых миллионеров, что составляет примерно 15% их общего числа на конец 2021 года.

«Мы не замечаем этой тенденции. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, на чем основываясь, компания пришла к таким выводам», — сказал Песков.

В целом, по словам представителя Кремля, для состоятельных людей, живущих в России, «какие-то возможности закрываются, но им на смену приходят новые возможности». «Кстати, эта тема будем обсуждаться на Петербургском экономическом форуме», — добавил он.