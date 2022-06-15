В Великобритании задержан мужчина по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ — СМИ
11:05 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Лондона задержала в столичном аэропорту Гатвик мужчину в возрасте 40 лет по подозрению в шпионаже якобы в пользу России. Об этом во вторник сообщила газета «Сан» со ссылкой на источник.
Мужчина был задержан в понедельник. «Он находился под наблюдением и был задержан, когда прибыл в Гатвик, чтобы попытаться вылететь из страны», — отметил источник.
При этом полиция не стала комментировать, куда собирался лететь подозреваемый. Проводится расследование.
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