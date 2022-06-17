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НОВОСТИ

Россия всегда вызывала зависть у западных стран – Чернышенко

09:25 17.06.2022

Огромное количество ресурсов РФ всегда было существенным для ее развития. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.

«Россия всегда вызывала зависть у всех западных стран, у нас огромное количество ресурсов, при этом у нас есть чистая вода, у нас отлично развивается сельское хозяйство, нам просто надо немного перестроить свой бизнес», – сказал Чернышенко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

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