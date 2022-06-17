Наркотрафик с территории Украины вырос в восемь раз — МВД Молдавии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем наркотических средств, попытки переправить которые в Молдавию с территории Украины не прекращаются, вырос восьмикратно. Об этом в интервью телеканалу ТВР, фрагменты которого опубликованы в пятницу, сообщил госсекретарь МВД Молдавии Сергей Диакону.

«У нас увеличилось количество наркотиков, которые пытаются перевезти через границу Молдавии, на 700%, но мы справляемся. Это связано с тем, что Украина не может контролировать свою границу так, как это делалось до военных действий», — сказал Диакону.

Весной и летом этого года трафик на молдавско-украинской границе вырос в два раза. С 24 февраля было зарегистрировано 2,6 млн пересечений границы. С территории Украины в Молдавию въехали свыше 500 тыс. человек. Основная часть из них продолжила свой путь в Румынию и другие страны Евросоюза.