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Наркотрафик с территории Украины вырос в восемь раз — МВД Молдавии

15:00 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем наркотических средств, попытки переправить которые в Молдавию с территории Украины не прекращаются, вырос восьмикратно. Об этом в интервью телеканалу ТВР, фрагменты которого опубликованы в пятницу, сообщил госсекретарь МВД Молдавии Сергей Диакону.

«У нас увеличилось количество наркотиков, которые пытаются перевезти через границу Молдавии, на 700%, но мы справляемся. Это связано с тем, что Украина не может контролировать свою границу так, как это делалось до военных действий», — сказал Диакону.

Весной и летом этого года трафик на молдавско-украинской границе вырос в два раза. С 24 февраля было зарегистрировано 2,6 млн пересечений границы. С территории Украины в Молдавию въехали свыше 500 тыс. человек. Основная часть из них продолжила свой путь в Румынию и другие страны Евросоюза.

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