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Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения с велосипеда — Белый дом

20:00 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенту США Джо Байдену в субботу не потребовалась медицинская помощь после падения с велосипеда в американском городе Рехобот-Бич (штата Делавэр), где он катался. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Как сказал президент, его нога зацепилась за педаль, когда он слезал, и он в порядке. Медицинская помощь не требуется. Президент рассчитывает провести весь день со своей семьей», — отмечается в заявлении.

Пресс-пул Белого дома ранее опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как американский лидер катался на велосипеде в Рехобот-Бич и упал, подъезжая к встречавшей его толпе, чтобы поприветствовать ее. Главу государства тут же обступили сотрудники Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства.

Байден встал, после чего начал беседу с толпой, в которой стояли журналисты. По их словам, на главе государства не было видимых царапин или синяков в результате падения. Как отметил 79-летний президент, падение было связано с тем, что он с трудом снял с педали ногу, которую держал ремешок.

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