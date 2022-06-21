В российских онлай-кинотеатрах западные сериалы могут заменить турецкими, инлийскими и корейскими

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские онлайн-кинотеатры на фоне ухода мейджоров из США и Европы будут увеличивать закупку контента в восточных странах. Об этом сообщил ТАСС генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

«Это произойдет неизбежно, потому что у нас есть определенный бюджет на закупку контента. И в силу того, что мы не можем потратить его на европейское или американское кино, соответственно, будем больше тратить его на восток и Турцию», — сказал он.

По словам Файзиева, платформы и ранее сотрудничали с коллегами из восточных стран, однако теперь взаимодействие станет еще более плотным. «Справедливости ради стоит отметить, что и раньше мы какое-то количество турецких, индийских и корейских фильмов покупали. Сейчас понятно, что их станет больше», — заключил он.