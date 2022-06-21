В российских онлай-кинотеатрах западные сериалы могут заменить турецкими, инлийскими и корейскими
08:00 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это произойдет неизбежно, потому что у нас есть определенный бюджет на закупку контента. И в силу того, что мы не можем потратить его на европейское или американское кино, соответственно, будем больше тратить его на восток и Турцию», — сказал он.
По словам Файзиева, платформы и ранее сотрудничали с коллегами из восточных стран, однако теперь взаимодействие станет еще более плотным. «Справедливости ради стоит отметить, что и раньше мы какое-то количество турецких, индийских и корейских фильмов покупали. Сейчас понятно, что их станет больше», — заключил он.
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