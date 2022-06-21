Первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года — Путин
14:12 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый комплекс межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“. Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал он.
По словам президента, помимо уже испытанного на поле боя нового оружия в войска начали также поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500.
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