Первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый комплекс межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“. Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал он.

По словам президента, помимо уже испытанного на поле боя нового оружия в войска начали также поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500.