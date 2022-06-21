Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции — Шольц

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции, но Берлин готов платить цену за солидарность с Украиной. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая во вторник на конференции «День германской промышленности».

«Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное», — считает он. По его мнению, свобода и демократия «имеют свою цену». «Эту цену мы готовы заплатить», — заявил канцлер. Он считает, что санкции «оказывают воздействие».

Шольц также подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Украине. «Мы будем продолжать поддерживать Украине, в том числе оружием, а именно так долго, пока она будет нуждаться в нашей поддержке», — сказал глава правительства ФРГ.