Как металлургический комплекс, «Азовсталь» работать уже не будет - Хуснуллин
19:10 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Важный вопрос, что делать с заводом „Азовсталь“. Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин.
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