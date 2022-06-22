Как металлургический комплекс, «Азовсталь» работать уже не будет - Хуснуллин

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завод «Азовсталь» может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

«Важный вопрос, что делать с заводом „Азовсталь“. Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин.