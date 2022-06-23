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В России за сутки выявили 3 166 случаев заражения коронавирусом

12:05 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 166, летальных исходов из-за ковида — на 68. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 058 случаев заражения и 66 смертей, всего с начала пандемии — 18 409 651 и 380 711 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 517 против 3 767 днем ранее, до 17 836 121.

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