0
0
87
НОВОСТИ

Рост цен в США заставляет американцев экономить на продуктах - опрос

18:30 23.06.2022 Источник: Интерфакс

Более половины американцев изменили свои пищевые привычки для того, чтобы более эффективно справляться с растущими ценами на продукты питания, следует из опроса Morning Consult.

При этом 80% опрошенных заявили, что они все чаще отказываются от походов в рестораны и бары. 72% потребителей также внесли корректировки в свои списки покупок, сократив позиции, связанные с мясной продукцией.

Чуть менее половины американцев (46%) сообщили, что начали покупать больше замороженной продукции и полуфабрикатов. Более 50% отказались от покупки органических продуктов. Почти три четверти опрошенных (68%) подтвердили, что сократили покупки алкоголя.

Между тем 59% опрошенных женщин заявили, что им пришлось пересмотреть свою продуктовую корзину, тогда как среди мужчин нашлось только 46% респондентов, ответивших утвердительно на этот вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 23.06.2022
В АТОР рассказали, почему иностранных туристов в РФ в этом сезоне почти не будет
0
59
18:50 23.06.2022
«Евровидение-2023» будет перенесен из Украины в другую страну
0
75
18:12 23.06.2022
Боррель не считает ситуацию с Калининградом блокадой
0
141
17:40 23.06.2022
Польша поднимет на саммите ЕС вопрос безопасности Сувалкского коридора — премьер
0
219
17:12 23.06.2022
ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии
0
207
17:00 23.06.2022
К разоблачению Кима Филби привела неосторожная фраза Хрущева — ветеран СВР
0
234
16:32 23.06.2022
Католическая церковь Польши отвергла данные о планах поглотить Львовскую архиепископию
0
216
16:15 23.06.2022
Экспедиция «Роснефти» отправилась исследовать белую чайку
0
248
16:12 23.06.2022
РФ расценит как разрыв отношений взыскания США и ЕС на дипломатические активы — Силуанов
0
302
16:00 23.06.2022
Страны БРИКС должны вместе выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
0
277

Возврат к списку