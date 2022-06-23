Рост цен в США заставляет американцев экономить на продуктах - опрос

18:30 Источник: Интерфакс

Более половины американцев изменили свои пищевые привычки для того, чтобы более эффективно справляться с растущими ценами на продукты питания, следует из опроса Morning Consult.

При этом 80% опрошенных заявили, что они все чаще отказываются от походов в рестораны и бары. 72% потребителей также внесли корректировки в свои списки покупок, сократив позиции, связанные с мясной продукцией.

Чуть менее половины американцев (46%) сообщили, что начали покупать больше замороженной продукции и полуфабрикатов. Более 50% отказались от покупки органических продуктов. Почти три четверти опрошенных (68%) подтвердили, что сократили покупки алкоголя.

Между тем 59% опрошенных женщин заявили, что им пришлось пересмотреть свою продуктовую корзину, тогда как среди мужчин нашлось только 46% респондентов, ответивших утвердительно на этот вопрос.