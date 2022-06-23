0
0
0
НОВОСТИ

Президент Грузии: Мы готовы работать для получения статуса кандидата в члены ЕС

22:00 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия после признания Евросоветом ее европейской перспективы готова работать последующие месяцы для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом в четверг заявила президент республики Саломе Зурабишвили.

«Исторический день. Европейская перспектива Грузии признана. Теперь мы готовы работать с решимостью последующие месяцы для получения статуса кандидата», — написала глава государства в соцсети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:40 23.06.2022
Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз
0
114
21:21 23.06.2022
Андрей Воробьев и Дмитрий Козак открыли комплекс «Ботанические оранжереи» в Музее-усадьбе «Архангельское»
0
121
20:25 23.06.2022
Решение по российско-европейскому проекту Exomars-2022 будет приниматься в июле
0
186
19:00 23.06.2022
В АТОР рассказали, почему иностранных туристов в РФ в этом сезоне почти не будет
0
298
18:50 23.06.2022
«Евровидение-2023» будет перенесен из Украины в другую страну
0
274
18:30 23.06.2022
Рост цен в США заставляет американцев экономить на продуктах - опрос
0
307
18:12 23.06.2022
Боррель не считает ситуацию с Калининградом блокадой
0
318
17:40 23.06.2022
Польша поднимет на саммите ЕС вопрос безопасности Сувалкского коридора — премьер
0
424
17:12 23.06.2022
ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии
0
348
17:00 23.06.2022
К разоблачению Кима Филби привела неосторожная фраза Хрущева — ветеран СВР
0
405

Возврат к списку