Президент Грузии: Мы готовы работать для получения статуса кандидата в члены ЕС

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия после признания Евросоветом ее европейской перспективы готова работать последующие месяцы для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом в четверг заявила президент республики Саломе Зурабишвили.

«Исторический день. Европейская перспектива Грузии признана. Теперь мы готовы работать с решимостью последующие месяцы для получения статуса кандидата», — написала глава государства в соцсети.