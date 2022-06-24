Принц Чарльз признал ошибочность колониальной политики Британской империи
15:00 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наследник британского престола, принц Уэльский Чарльз в пятницу в обращении к лидерам бывших колоний Великобритании осудил политику Соединенного Королевства, которая на протяжении нескольких столетий характеризовалась работорговлей.
«Я не могу описать глубину своей личной печали из-за страданий столь многого числа людей. Я продолжаю углублять свое понимание сохраняющегося влияния рабства, — заявил принц Чарльз на саммите Содружества наций в столице Руанды Кигали. — Чтобы разблокировать потенциал нашего общего будущего, мы также должны признать ошибки, которые составляют часть нашего прошлого».
Принц Уэльский, выступление которого транслировал телеканал «Скай ньюс», в обращении к главам правительств государств Содружества подчеркнул, что «корни нашего современного союза глубоко уходят в наиболее болезненный период нашей истории». При этом он указал на необходимость построения крепких отношений между странами Содружества наций на современном этапе, поскольку данный процесс, по его мнению, будет способствовать укреплению национальных экономик.
Ранее принц Чарльз в ходе поездок по странам Содружества регулярно сталкивался с призывами местного населения открыто осудить колониальную политику Британской империи и признать ответственность монархов Соединенного Королевства за практику работорговли. И сам наследник британского престола, и его старший сын принц Уильям, выражая свое сожаление относительно темных страниц истории страны, отказывались напрямую принести извинения жителям бывших колоний, чтобы тем самым избежать участия в дискуссиях о возможных репарациях со стороны Лондона, о необходимости взимания которых все активнее говорят государства Карибского бассейна.
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