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НОВОСТИ

Компании из Италии и Японии не спешат сворачивать свою деятельность в России - опрос

09:41 26.06.2022 Источник: Интерфакс

Менее 3% японских компаний, работающих в России, готовы прекратить свой бизнес в РФ, свидетельствую результаты анализа Teikoku Databank Ltd, который основывался на данных опроса, проведенного Йельской школой менеджмента в США, сообщило агентство "Киодо".

Опрос Йельской школы, который охватил около 1,3 тыс. крупных компаний по всему миру, показал, что только четыре из 168 японских компаний, работающих в России, то есть, 2,4%, приняли решение прекратить деятельность в РФ, пишет "Киодо".

Агентство обращает внимание, что этот показатель намного ниже, чем в некоторых других крупных странах. Так, о своем выходе из России объявили около 48% британских компаний, около 33% канадских и около 29% американских.

В то же время, опрос показал, что в Италии доля компаний, принявших решение уйти из России, составляет только около 5%, говорится в сообщении.

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