Поставки российского газа в Европу сейчас вдвое меньше, чем в прошлом году — еврокомиссар

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что поставки газа из РФ в Европу сейчас вдвое меньше, чем в прошлом году, и не исключила, что они сократятся еще больше в дальнейшем. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.

Симсон, выступая в Люксембурге, отметила, что страны ЕС в понедельник обсудят варианты того, как можно сдержать спрос на газ.

«Я планирую рассказать министрам о конкретных шагах, которые, по моему мнению, мы должны сделать, как со стороны государств-членов, так и со стороны Еврокомиссии, чтобы лучше подготовиться», — заявила еврокомиссар.