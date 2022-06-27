Польша направит в МИД РФ ноту из-за снятия польского флага на мемориале в Катыни
13:20 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польское внешнеполитическое ведомство направит ноту в МИД РФ из-за снятия государственного флага Польши на мемориальном комплексе в Катыни. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
«Сегодня будет направлена, сейчас пишется нота, которая будет передана в министерство иностранных дел», — сказал он, заверив, что польская сторона будет добиваться возвращения флага.
По мнению Пшидача, «очень вероятно, что реакции не будет, но также возможно, что российская сторона ответит своей нотой, пытаясь накалить конфликт».
Флаг Польши был снят с мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области 24 июня. Как уточнила директор музея современной истории России, председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова, польский флаг был убран из-за враждебной политики этой страны по отношению к России.
Как пояснила Великанова, в Межправительственном соглашении РФ и Республики Польша от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается. Таким образом, юридических оснований для размещения флага нет и не было. Вместе с тем, уточнила она, музей не снимает с себя ответственности по уходу за территорией, где размещены польские захоронения в соответствии с межправительственным соглашением.
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