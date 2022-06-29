Андрей Воробьев встретился с подмосковными выпускниками, среди которых ребята из Донбасса

14:20

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области

Губернатор Московской областипообщался с выпускниками подмосковных школ, среди которых и ребята из Донбасса. В регионе 11 классы закончили 24 ученика, прибывшие недавно из ЛДНР и Украины.

«У нас в этом году 37 тыс. человек закончили 11 класс. Результаты хорошие. Спасибо нашим преподавателям, педагогам, потому что на них всегда очень большая ответственность, – сказал Андрей Воробьёв. – Хочу поздравить всех с окончанием школы. Сегодня с нами молодые люди, которые оказались в сложной ситуации. Вы говорите, как вас хорошо приняли – мне кажется, во все времена так было, есть и будет для всех наших соседей, гостей, которые к нам приезжают. Не было такого, чтобы мы кого-то встречали в штыки, буллили. Все ровно наоборот. За это я хочу поблагодарить опять же и преподавателей, которые создают в школах атмосферу. Здесь ведь важны еще вопросы психологии, адаптации – и учителя всегда в них включены. А вас, ребята, я хочу настроить на позитивный лад. Только вперед!».

16-летний Егор рассказал губернатору, что приехал из Макеевки. Только что закончил 21-ю школу в Люберцах, успешно сдал все ЕГЭ. Теперь планирует поступать в Московскую государственную академию физической культуры.

«Я занимаюсь футболом на любительском уровне, профессиональным спортсменом не факт что стану, хотя такая мечта еще осталась. Но больше все-таки ориентируюсь на тренерскую карьеру – меня вдохновляет учить детей или взрослых, передавать им свои знания, умения, – рассказал Егор. – В России возможностей, конечно, больше. Да и жить намного комфортнее. Тут намного более развитая инфраструктура, больше всяких кафешек, магазинов».

Губернатор подчеркнул, что выбор будущей профессии – один из самых главных шагов в жизни. Важно найти то, что действительно нравится, к чему лежит душа.

«Не всегда сразу ты можешь выбрать себе специальность. Все идет через поиск, у меня тоже так было. Я поступал на инженера-металлурга, потому что родители – металлурги. Раньше это был очень модный факультет, он и сейчас актуальный. Я начинал там. Потом ушел в армию, вернулся оттуда, у нас уже была другая страна. Появилась рыночная экономика, новые книги, нужны были другие знания. Закончил маркетинг и экономику, потом изучал менеджмент», – рассказал Андрей Воробьёв.

17-летний Даниил из п. Дубосеково с профессией уже определился – хочет быть стоматологом. Школу закончил с золотой медалью, набрал почти 100 баллов по химии. Свое будущее юноша связывает только с родной Московской областью.

«Мне нравится жить в Подмосковье, – сказал Даниил и добавил, что приятно видеть, как меняется место, где ты живешь. – Вот дороги в Волоколамске все обновили, облагородили все, озеленение сделали. На все это очень приятно смотреть».

В Подмосковье ежегодно открывают порядка 30 новых школ, количество учащихся увеличивается в среднем на 40 тыс. человек. 1 сентября за парты сядут уже более 1 млн ребят.

В регионе 62 флагманские школы – это учебные заведения, где применяются самые передовые методики. Их задача – тиражировать свой опыт на остальные школы округа и делиться методиками.

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в этом году Московская область впервые заняла 2 место – на ее счету 309 дипломов, из которых 53 – победных.

В регионе создаются 3 образовательных кластера по модели Образовательного Центра «Сириус»: гуманитарный – в Областной гимназии им. Е.М. Примакова, естественно-научный – в «Физтех-лицее» им. П.Л. Капицы и инженерно-технический – в Технолицее им. В.И. Долгих.

Также в Подмосковье создано 242 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это возможность для школьников бесплатно обучаться с использованием передовых технологий. К 2025 году будет уже 491 подобный центр.

Действуют в Московской области и 4 детских технопарка: «Кванториум» в Королеве, Красногорске, Балашихе и «Изобретариум» в Реутове. В 2024-м планируется создать Школьный кванториум в Дмитрове, где будут площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием по подготовке квалифицированных инженерных кадров, внедрение инновационных технологий и идей.

Кроме того, создаются центры цифрового образования IT-куб – детские учреждения профильного образования по программам, направленным на ускоренное освоение знаний, навыков и компетенций в сфере IT. Сейчас их три – в г.о. Подольск, Электросталь, Ленинский. В сентябре откроется еще один – в Клину.