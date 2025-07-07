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Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как Маск «слетел с катушек»

11:00 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему грустно наблюдать за тем, как предприниматель Илон Маск «слетел с катушек». Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social, комментируя планы бизнесмена по созданию политической партии.

«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в США, — кажется, система не предназначена для этого», — заявил Трамп, добавив, что подобные политические силы «создают разлад и хаос».

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