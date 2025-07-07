С 1 сентября нельзя будет снижать премии более чем на 20% от зарплаты — профсоюзы
10:05 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максимальное уменьшение премии с 1 сентября 2025 года не сможет превышать 20% от месячного заработка сотрудника. Об этом сообщил ТАСС руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.
«Сейчас, к сожалению, зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тыс. рублей в качестве оклада, а 80 тыс. — в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, то есть в итоге работник получит всего 20 тыс. на руки. Новые поправки в Трудовой кодекс РФ с 1 сентября позволят избежать таких ситуаций — теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы», — сказал
Кроме того, если в компании премирование регулируется коллективным договором, теперь в нем нужно четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты.
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