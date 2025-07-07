Стоимость обучения в вузах РФ в 2025 году выросла на 12% за год — Минобрнауки

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость обучения в российских вузах в 2025 году предварительно выросла на 12% за год, в том числе по Москве — на 15,7%. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

«По результатам предварительного мониторинга установления стоимости платного высшего образования, средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве — 15,7%, Санкт-Петербургу — 11,1%, по остальным регионам — 11,3%», — говорится в сообщении.