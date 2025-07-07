Израиль нанес более 20 ударов по йеменской Ходейде
10:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская авиация нанесла свыше 20 ударов по йеменскому городу Ходейда, подконтрольному хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.
По его данным, атакам подверглись порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанция «Рас-эль-Хатыб».
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