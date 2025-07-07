Запад использует Украину в борьбе с РФ, чтобы спастись от распада — лидер Боливии

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжение конфликта на Украине необходимо западному блоку, чтобы попытаться спастись от собственного распада. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Боливии Луис Арсе, прибывший в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.

«[Конфликт на Украине, ] по сути, является войной распадающегося блока Европы и Соединенных Штатов против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС, — сказал он. — Западу была нужна война между Украиной и Россией, чтобы дать понять всему миру, что они просто так не допустят, чтобы их блок распался перед лицом появления нового объединения и становления нового экономического порядка».