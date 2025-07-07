Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ
09:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил министра транспорта Романа Старовойта от занимаемой должности. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — предписывает указ.
Старовойт возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени он занимал пост губернатора Курской области.
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