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НОВОСТИ

Коалиция желающих помочь Украине движется без направления — Politico

11:05 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британско-французский проект по созданию так называемой коалиции по оказанию помощи Украине движется без определенного направления. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации французских чиновников, часть проблемы заключается в отсутствии гарантий безопасности со стороны США, на которые серьезно полагалась Великобритания. Как отмечает газета, чтобы развеять подобные опасения, Лондон запланировал встречу коалиции с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Владимира Зеленского во время визита президента Франции Макрона в Великобританию.

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