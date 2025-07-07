Для сохранения мировой экономики необходимо исключить США из ВТО — эксперт

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исключение США из Всемирной торговой организации (ВТО) или приостановка их членства является единственным способом сохранить мировую экономику. Такое мнение высказал профессор Университета Британской Колумбии Кристен Хоупвелл.

«Члены ВТО должны объединиться, чтобы решительно выступить против торговой агрессии [президента США Дональда] Трампа. <…> Единственный способ сохранить [экономическую] систему, основанную на правилах, — это исключить США из организации или приостановить их членство», — отметил он в материале, опубликованном европейским изданием Politico.

По словам эксперта, правовой механизм для этих действий есть, хотя такая процедура ни разу не применялась за время существования организации. Чтобы приостановить членство США необходимо изменить соглашение о членстве в ВТО, для этого необходимо получить голоса двух третей участников.

Хоупвелл считает, что такие действия создадут реальные рычаги, которые смогут оказать давление на экономическую политику хозяина Белого дома и заставить его отказаться от торговых пошлин. После реорганизации ВТО, по мнению эксперта, США потеряют доступ к глобальным рынкам и столкнутся с неограниченными пошлинами других стран, а также потеряют защиту от торговой дискриминации. Более того, соблюдение прав интеллектуальной собственности американских компаний будет приостановлено. «Исключение США из процесса [мировой торговли] ясно показало бы, что они стали мировым изгоем», — уверен эксперт.