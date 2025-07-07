Трамп анонсировал 10-процентные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье в социальной сети Truth Social.

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — написал хозяин Белого дома.