Трамп анонсировал 10-процентные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС
09:20 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье в социальной сети Truth Social.
«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — написал хозяин Белого дома.
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