0
0
165
НОВОСТИ

«Роснефть» открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря

19:13 29.06.2022

855.jpg
Фото пресс-службы "Роснефти"
Компания «Роснефть» сообщила об открытии нового нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря. Оно будет называться Мадачагским и это одно из наиболее крупных открытий на российском шельфе России за последние годы - на баланс Государственной комиссии по запасам поставили 82 млн. тонн извлекаемых запасов нефти.

Крупное месторождение удалось открыть в результате бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Работы проводили специалисты входящих в «Роснефть» компаний «РН-Бурение» и «РН-Шельф-Арктика». При этом использовалось современное российское оборудование. Бурение проводили с берега, с отходом от вертикали до 1232 м, общая глубина скважины составила 4435 м. Как сообщает компания, во время испытаний был получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 м3/сут. По своим характеристикам нефть нового месторождения легкая, малосернистая, незначительной вязкости. Кроме того, геологоразведочные работы, которые были проведены специалистами «Роснефти» в акватории Печорского моря, подтвердили существенный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе. Результаты работ станут основой для продолжения изучения и освоения региона.

Отметим, что «Роснефть» - одна из немногих крупных мировых компаний, активно ведущих разведку новых месторождений, а повышение эффективности восполнения запасов - один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022», согласно которой планируется восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 29.06.2022
Четверо священников РПЦ в Литве лишены сана
0
148
19:10 29.06.2022
Власти Франции собираются ввести продуктовые чеки для малоимущих
0
165
18:50 29.06.2022
Литва склоняется к компромиссу по калининградскому транзиту – Reuters
0
217
18:42 29.06.2022
ДНР и Украина произвели обмен пленными, впервые с начала СВО
0
226
18:24 29.06.2022
Андрей Воробьев: Педагоги из Мелитополя прошли обучение в Подмосковье
0
183
18:15 29.06.2022
Посол РФ в Болгарии рассказала, кто стоит за высылкой российских дипломатов
0
266
17:40 29.06.2022
Экспорт полупроводников в Россию упал на 90% после введения санкций — Минторг США
0
251
17:12 29.06.2022
Углубление партнерства России и Китая противоречит ценностям НАТО — концепция альянса
0
288
17:00 29.06.2022
США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов за 100 дней — Минфин США
0
266
16:32 29.06.2022
Украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар, сбит в Брянской области — губернатор
0
281

Возврат к списку