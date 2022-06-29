«Роснефть» открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря

19:13

Фото пресс-службы "Роснефти"

Компания «Роснефть» сообщила об открытии нового нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря. Оно будет называться Мадачагским и это одно из наиболее крупных открытий на российском шельфе России за последние годы - на баланс Государственной комиссии по запасам поставили 82 млн. тонн извлекаемых запасов нефти.

Крупное месторождение удалось открыть в результате бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Работы проводили специалисты входящих в «Роснефть» компаний «РН-Бурение» и «РН-Шельф-Арктика». При этом использовалось современное российское оборудование. Бурение проводили с берега, с отходом от вертикали до 1232 м, общая глубина скважины составила 4435 м. Как сообщает компания, во время испытаний был получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 м3/сут. По своим характеристикам нефть нового месторождения легкая, малосернистая, незначительной вязкости. Кроме того, геологоразведочные работы, которые были проведены специалистами «Роснефти» в акватории Печорского моря, подтвердили существенный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе. Результаты работ станут основой для продолжения изучения и освоения региона.

Отметим, что «Роснефть» - одна из немногих крупных мировых компаний, активно ведущих разведку новых месторождений, а повышение эффективности восполнения запасов - один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022», согласно которой планируется восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.