«Роснефть» открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря
19:13 29.06.2022
|Фото пресс-службы "Роснефти"
Крупное месторождение удалось открыть в результате бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Работы проводили специалисты входящих в «Роснефть» компаний «РН-Бурение» и «РН-Шельф-Арктика». При этом использовалось современное российское оборудование. Бурение проводили с берега, с отходом от вертикали до 1232 м, общая глубина скважины составила 4435 м. Как сообщает компания, во время испытаний был получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 м3/сут. По своим характеристикам нефть нового месторождения легкая, малосернистая, незначительной вязкости. Кроме того, геологоразведочные работы, которые были проведены специалистами «Роснефти» в акватории Печорского моря, подтвердили существенный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе. Результаты работ станут основой для продолжения изучения и освоения региона.
Отметим, что «Роснефть» - одна из немногих крупных мировых компаний, активно ведущих разведку новых месторождений, а повышение эффективности восполнения запасов - один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022», согласно которой планируется восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.
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