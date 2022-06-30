Для Путина не стало новостью заявление о подготовке НАТО к противостоянию с РФ с 2014 года

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает новостью заявление руководства НАТО о подготовке к противостоянию с РФ с 2014 года.

«Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, это для нас не является новостью», — заявил глава государства журналистам по итогам Каспийского саммита. По мнению Путина, «именно этим и объясняются решительные действия РФ по защите собственных интересов».

«Им давно был нужен какой-то внешний враг, вокруг якобы угрозы которого можно было бы объединить союзников вокруг себя», — объяснил российский лидер, уточнив, что в первую очередь имеет в виду действия США.

«Иран не очень подходил на эту роль, Россия подходила лучше. Мы дали им такой шанс — объединить вокруг себя всех союзников на новом историческом витке», — констатировал Путин. «Но ничего нового для нас нет, это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны», — повторил президент РФ.

Он также напомнил, что Запад «все время на это отвечал, что НАТО изменилась, что это теперь, скорее всего, политический союз». «Но все искали повода и возможности придать новый импульс именно как военной организации. Пожалуйста, они это и делают. Ничего нового для нас здесь нет», — повторил Путин.