Для Путина не стало новостью заявление о подготовке НАТО к противостоянию с РФ с 2014 года
09:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает новостью заявление руководства НАТО о подготовке к противостоянию с РФ с 2014 года.
«Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, это для нас не является новостью», — заявил глава государства журналистам по итогам Каспийского саммита. По мнению Путина, «именно этим и объясняются решительные действия РФ по защите собственных интересов».
«Им давно был нужен какой-то внешний враг, вокруг якобы угрозы которого можно было бы объединить союзников вокруг себя», — объяснил российский лидер, уточнив, что в первую очередь имеет в виду действия США.
«Иран не очень подходил на эту роль, Россия подходила лучше. Мы дали им такой шанс — объединить вокруг себя всех союзников на новом историческом витке», — констатировал Путин. «Но ничего нового для нас нет, это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны», — повторил президент РФ.
Он также напомнил, что Запад «все время на это отвечал, что НАТО изменилась, что это теперь, скорее всего, политический союз». «Но все искали повода и возможности придать новый импульс именно как военной организации. Пожалуйста, они это и делают. Ничего нового для нас здесь нет», — повторил Путин.
НОВОСТИ
- 10:05 30.06.2022
- Украинским войскам в Лисичанске отдан приказ на отход — офицер ЛНР
- 10:00 30.06.2022
- Снижение ВВП РФ ускорилось в мае до 4,3% — Минэкономразвития
- 09:32 30.06.2022
- Если Финляндия и Швеция вступят в блок НАТО, то у его границ будет больше России — Володин
- 09:20 30.06.2022
- Фердинанд Маркос-младший принял присягу в качестве 17-го президента Филиппин
- 09:05 30.06.2022
- КНР оказывает за кулисами помощь РФ на фоне СВО, утверждает глава нацразведки США
- 21:45 29.06.2022
- Президент Индонезии: Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину
- 21:15 29.06.2022
- По мнению премьера Британии, сообщество ЕС должно стать подибием Римской империи
- 21:00 29.06.2022
- ВОЗ фиксирует заметный рост заражения COVID-19 в мире за прошедшую неделю
- 20:40 29.06.2022
- Готовиться к противостоянию с РФ НАТО начало еще в 2014-м году - Столтенберг
- 19:20 29.06.2022
- Четверо священников РПЦ в Литве лишены сана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать