Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов в рамках процедуры внесудебного банкротства

11:20 Источник: Известия

Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства, заявил «Известиям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска этой практики — с сентября 2020-го по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе Минэка.

За весь этот период к процедуре допущены 9 тыс. россиян, из них 6 тыс. уже полностью ее завершили, отметил первый замглавы Минэка. По данным ведомства, всего с сентября 2020 года по май 2022-го в многофункциональные центры (МФЦ) страны поступило 19,6 тыс. заявлений от россиян.