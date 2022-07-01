В России с завтрашнего дня снимаются ограничения, установленные из-за пандемии коронавируса
17:01 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных в РФ из-за пандемии коронавируса. В документе, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации, речь в том числе идет об отмене масочного режима и социальной дистанции.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в тексте постановления.
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