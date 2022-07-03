Королева Великобритании передает часть своих обязанностей наследнику престола - СМИ
12:00 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание сделало такой вывод после того, как в список официальных обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, впервые более чем за 10 лет были внесены существенные изменения. Ранее он включал перечень таких обязанностей из 13 пунктов, в который входили формальное назначение премьера, участие в открытии новых сессий парламента, совершение государственных визитов и встречи с первыми лицами других государств, посещающими с такими визитами Соединенное Королевство. Теперь же документ содержит лишь общую формулировку, согласно которой у королевы есть «ряд парламентских и дипломатических обязанностей». При этом источник издания во дворце заявил, что речь идет лишь о «незначительном обновлении» документа.
В мае 73-летний принц Чарльз впервые заменил Елизавету II на открытии парламентской сессии, выступив от ее лица с тронной речью. Королева не присутствовала на этой церемонии впервые за 59 лет. В этом году Его Высочество также присутствовал вместо матери на других мероприятиях, традиционно требующих участия монарха и стоявших в графике Елизаветы II.
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