Каждый второй житель Германии боится замерзнуть зимой из-за нехватки газа — СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина жителей ФРГ — 50% — ожидают, что грядущей зимой им придется мерзнуть из-за нехватки газа для отопления домов. Об этом сообщает в воскресенье вечером газета «Бильд ам зонтаг» со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA.

В ФРГ активно обсуждается возможная нехватка газа в связи с сокращением поставок по «Северному потоку». Так, например, власти Гамбурга не исключают ограничения подачи горячей воды частным потребителям в случае невозможности ее разогревать.

«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по «Северному потоку» в настоящее время прокачивается 40% газа от его максимального объема. Это ставит под угрозу цель ФРГ максимально заполнить газохранилища к зиме.