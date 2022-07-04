Каждый второй житель Германии боится замерзнуть зимой из-за нехватки газа — СМИ
11:32 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Половина жителей ФРГ — 50% — ожидают, что грядущей зимой им придется мерзнуть из-за нехватки газа для отопления домов. Об этом сообщает в воскресенье вечером газета «Бильд ам зонтаг» со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA.
В ФРГ активно обсуждается возможная нехватка газа в связи с сокращением поставок по «Северному потоку». Так, например, власти Гамбурга не исключают ограничения подачи горячей воды частным потребителям в случае невозможности ее разогревать.
«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по «Северному потоку» в настоящее время прокачивается 40% газа от его максимального объема. Это ставит под угрозу цель ФРГ максимально заполнить газохранилища к зиме.
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