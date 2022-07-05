Подозреваемый в стрельбе на параде в штате Иллинойс задержан — полиция
09:20 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в американском городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс). Об этом сообщил в понедельник начальник полицейского управления города Лу Джогмен на пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами.
По его словам, сотрудники патрульной службы в окрестностях Чикаго заметили автомобиль, соответствующий распространенному ранее описанию. В результате «непродолжительной погони» правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый — 22-летний Роберт Кримо — задержан. Он будет доставлен в полицейское управление Хайленд-Парка, где начнется его допрос.
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