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Подозреваемый в стрельбе на параде в штате Иллинойс задержан — полиция

09:20 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в американском городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс). Об этом сообщил в понедельник начальник полицейского управления города Лу Джогмен на пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами.

По его словам, сотрудники патрульной службы в окрестностях Чикаго заметили автомобиль, соответствующий распространенному ранее описанию. В результате «непродолжительной погони» правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый — 22-летний Роберт Кримо — задержан. Он будет доставлен в полицейское управление Хайленд-Парка, где начнется его допрос.

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