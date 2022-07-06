Казахстан безусловно остается дружественной РФ страной — Песков
15:12 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения РФ и Казахстана безусловно остаются дружественными, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя в общении с журналистами в среду информацию о якобы намерении Нур-Султана поддержать санкции против Москвы.
«Безусловно, конечно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, остается ли Казахстан дружественной России страной.
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