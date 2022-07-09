Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Казахстане, считают в Ватикане
09:30 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь по отношениям с государствами Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер считает, что встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла может пройти в Казахстане, где в середине сентября состоится Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Как отметил секретарь в пятницу в интервью телеканалу «РАИ-1», «необходимо преодолеть сложности и недопонимание ради единства церкви».
«Думаю, что если патриарх и папа римский поедут в Казахстан на эту большую конференцию религий, встреча состоится», — сказал ватиканский дипломат.
Он не исключил, что поездка Франциска на Украину может произойти в августе, после завершения апостольского визита в Канаду в конце июля. «Но многое будет зависеть от того, как все пройдет в Канаде, посмотрим, как папа перенесет поездку», — сказал иерарх, имея в виду состояние здоровья 85-летнего главы Римско-католической церкви, который страдает от болей в колене. «По возвращении из Канады возможности будут изучаться», — добавил дипломат.
Галлахер также напомнил, что Франциск готов поехать в Москву для встречи с российским руководством. Как он уточнил, Ватикан поддерживает контакты на «институционном уровне» через апостольского нунция в Москве и посла РФ при Святом престоле.
Ранее в интервью агентству Рейтер Франциск заявил, что надеется после поездки в Канаду, намеченной на 24–30 июля, посетить Москву и Киев. По словам понтифика, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос о возможной поездке в Москву. Как отмечало агентство, обстановку осложняла позиция Франциска по конфликту на Украине.
14-15 сентября в Казахстане пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хотя официального объявления о папской поездке в Ватикане не было, Франциск подтверждал свое участие. «Техническая остановка» — один из вероятных вариантов, когда-то он прорабатывался для Иоанна Павла II.
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