Вице-премьер Испании призвала подготовиться к возможной нехватке газа в ЕС
12:05 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Испании призвали подготовиться к возможности нехватки газа в Евросоюзе в ближайшие месяцы. Об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.
«Европейские страны должны подготовиться к сценарию нехватки газа в ближайшие месяцы, — приводит в четверг вечером слова замглавы правительства пресс-служба ведомства. — Испания не сталкивается с проблемами безопасности поставок, но, как и другие партнеры по сообществу, мы разрабатываем план действий во внештатной ситуации, чтобы противостоять этому сценарию согласованным образом с нашими соседями и с Еврокомиссией».
«Наш план вращается вокруг трех осей: как мы можем способствовать максимально разумному использованию энергии с точки зрения экономии и эффективности, как мы можем заменить газ другими видами топлива и продвинуться в электрификации и внедрении возобновляемых газов, и как мы можем помочь соседним странам в худшем положении и с худшими перспективами, чем у нас», — добавила Рибера.
По данным испанской энергетической компании Enagas («Энагас»), в июне текущего года 24,4% из 35 890 ГВтч газа, импортированного Испанией, поступило из России, что сделало РФ вторым поставщиком в королевство после США. В первом полугодии текущего года импорт российского газа составил 22 948 ГВтч, что на 3,2% больше, чем в первой половине 2021 года.
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