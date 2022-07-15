Андрей Воробьев: 40% малых и средних предприятий Подмосковья воспользовались льготными кредитами и кредитными каникулами
12:12 15.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Малое и среднее предпринимательство - одно из главных условий устойчивого развития экономики. Это рабочие места, доходы людей, налоги. У нас более 400 тысяч предприятий МСП. Они дают 30% оборота всех организаций Подмосковья, обеспечивают работой 1,6 миллионов человек, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Малому бизнесу расти и развиваться всегда сложнее, особенно в условиях санкций. Наша задача сейчас - максимально помогать, создавать условия. Исходим из того, что для любого предпринимателя первоочередное – это дешевые деньги. Поэтому особенно востребованы программы льготного кредитования, кредитные каникулы. Ими воспользовались уже более 3,6 тысяч компаний – в сумме они получили почти 90 млрд рублей. У нас есть и другие меры поддержки – субсидии и гранты».
Малому и среднему бизнесу Московской области при реализации проектов в сфере импортозамещения доступны кредиты по ставкам от 4% годовых. Такая программа запущена в регионе совместно с Корпорацией МСП. Сниженная процентная ставка предоставляется предпринимателям сразу при оформлении кредитного договора.
В случае возникновения сложностей при взаимодействии с банками бизнес может воспользоваться формой обратной связи. Максимальный срок обработки заявки - один день.
Всего в Подмосковье действует 30 мер региональной поддержки МСП. Весной к федеральному антикризисному плану в дополнение были приняты региональные.
Главные из них:
- обнуление налога на прибыль для предприятий в 11 отдаленных территориях;
- субсидии в партнерстве с Корпорацией МСП РФ процентной ставки по кредитам на импортозамещение (конечная ставка 4% для среднего бизнес, 5,5% - для малого);
- гранты в сфере IT (разработка программного обеспечения и производство оборудования);
- субсидия на открытие нового бизнеса по франшизе (субсидируют 30% от затрат на покупку оборудования и оплату аренды для всех франшиз - до 500 тыс. рублей, 50% для подмосковных франшиз - до 1 млн рублей).
Подробная информация о мерах поддержки доступна на Инвестиционном портале Московской области (investmo.ru), по телефону горячей линии 0150 (звонки доступны только с мобильного), в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья», а также в офисах «Мой бизнес».
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