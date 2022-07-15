Андрей Воробьев: 40% малых и средних предприятий Подмосковья воспользовались льготными кредитами и кредитными каникулами

12:12

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Всего в этом году заявки на меры поддержки подали в Московской области около 9 тысяч субъектов МСП.

«Малое и среднее предпринимательство - одно из главных условий устойчивого развития экономики. Это рабочие места, доходы людей, налоги. У нас более 400 тысяч предприятий МСП. Они дают 30% оборота всех организаций Подмосковья, обеспечивают работой 1,6 миллионов человек, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Малому бизнесу расти и развиваться всегда сложнее, особенно в условиях санкций. Наша задача сейчас - максимально помогать, создавать условия. Исходим из того, что для любого предпринимателя первоочередное – это дешевые деньги. Поэтому особенно востребованы программы льготного кредитования, кредитные каникулы. Ими воспользовались уже более 3,6 тысяч компаний – в сумме они получили почти 90 млрд рублей. У нас есть и другие меры поддержки – субсидии и гранты».

Малому и среднему бизнесу Московской области при реализации проектов в сфере импортозамещения доступны кредиты по ставкам от 4% годовых. Такая программа запущена в регионе совместно с Корпорацией МСП. Сниженная процентная ставка предоставляется предпринимателям сразу при оформлении кредитного договора.

В случае возникновения сложностей при взаимодействии с банками бизнес может воспользоваться формой обратной связи. Максимальный срок обработки заявки - один день.

Всего в Подмосковье действует 30 мер региональной поддержки МСП. Весной к федеральному антикризисному плану в дополнение были приняты региональные.

Главные из них:

- обнуление налога на прибыль для предприятий в 11 отдаленных территориях;

- субсидии в партнерстве с Корпорацией МСП РФ процентной ставки по кредитам на импортозамещение (конечная ставка 4% для среднего бизнес, 5,5% - для малого);

- гранты в сфере IT (разработка программного обеспечения и производство оборудования);

- субсидия на открытие нового бизнеса по франшизе (субсидируют 30% от затрат на покупку оборудования и оплату аренды для всех франшиз - до 500 тыс. рублей, 50% для подмосковных франшиз - до 1 млн рублей).

Подробная информация о мерах поддержки доступна на Инвестиционном портале Московской области (investmo.ru), по телефону горячей линии 0150 (звонки доступны только с мобильного), в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья», а также в офисах «Мой бизнес».