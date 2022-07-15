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НОВОСТИ

Путин назначил гендиректором "Роскосмоса" Юрия Борисова

15:07 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства РФ, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в опубликованном указе главы государства.

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Соответствующий указ главы государства в пятницу опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“, — говорится в документе.

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