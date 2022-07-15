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NASA выпустило сообщение по поводу перекрестных полетов на МКС

20:05 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые перекрестные полеты на Международную космическую станцию (МКС) в рамках соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запланированы на сентябрь текущего года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении американского ведомства.

«[Россиянка] Анна Кикина вместе с астронавтами НАСА Николь Манн и Джошем Кассадой, а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Вакатой готовятся к полету в составе миссии Crew-5 [„Крю-5“] на корабле [компании] SpaceX [„Спейс-экс“] в сентябре со стартового комплекса 39А в космическом центре Кеннеди во Флориде», — указали в НАСА.

«Астронавт Фрэнк Рубио вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным готовится к полету в среду, 21 сентября, с космодрома Байконур в Казахстане на корабле „Союз“, — добавили в агентстве.

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