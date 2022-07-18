Первые танки «Абрамс» прибыли в Польшу для обучения экипажей — министр обороны
12:05 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые американские танки «Абрамс» прибыли в Польшу. Об этом сообщил в понедельник в «Твиттере» министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
«Танки „Абрамс“, на которых будут обучаться солдаты Войска Польского, уже в Польше», — написал он.
В апреле Польша подписала с США договор о покупке 250 танков «Абрамс». В пятницу глава Минобороны сообщил о том, что достигнута договоренность с администрацией США о поставке в Польшу еще 116 танков этого типа, но не новых, а бывших в эксплуатации. Бронированные машины этой партии начнут прибывать в страну уже в начале 2023 года.
НОВОСТИ
- 12:32 18.07.2022
- Вывоз зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен — Боррель
- 12:20 18.07.2022
- В России за сутки выявили 4 548 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 заболевших
- 12:00 18.07.2022
- Большинство россиян уверены в дальнейшем росте цен - опрос
- 11:32 18.07.2022
- Кадыров предложил разместить системы ПВО в горах Чечни
- 11:20 18.07.2022
- НАТО не ограничится Европой и уже нацелилась на Индо-Тихоокеанский регион — политик ФРГ
- 11:05 18.07.2022
- ФРГ читает, что Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку» - Bild
- 11:00 18.07.2022
- Экс-командующий НАТО в Европе назвал сроки завершения спецоперации на Украине
- 10:32 18.07.2022
- Долг энергокомпаний Европы превышает 1,7 трлн евро — Bloomberg
- 10:20 18.07.2022
- Китай не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине — глава МИД КНР
- 10:05 18.07.2022
- Четыре человека убиты в результате стрельбы в Индиане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать