Первые танки «Абрамс» прибыли в Польшу для обучения экипажей — министр обороны

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые американские танки «Абрамс» прибыли в Польшу. Об этом сообщил в понедельник в «Твиттере» министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«Танки „Абрамс“, на которых будут обучаться солдаты Войска Польского, уже в Польше», — написал он.

В апреле Польша подписала с США договор о покупке 250 танков «Абрамс». В пятницу глава Минобороны сообщил о том, что достигнута договоренность с администрацией США о поставке в Польшу еще 116 танков этого типа, но не новых, а бывших в эксплуатации. Бронированные машины этой партии начнут прибывать в страну уже в начале 2023 года.