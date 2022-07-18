США ведут с Индией «обнадеживающие» переговоры об ограничении цен на нефть из РФ — Минфин
14:32 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты ведут с Индией «обнадеживающие» переговоры об ограничении цен на российскую нефть. Об этом в понедельник заявила агентству Рейтер министр финансов США Джанет Йеллен.
«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые у меня были, в целом вселяли надежду», — сказала Йеллен на борту военного самолета на пути из Индонезии в Южную Корею.
По словам высокопоставленного представителя американского Минфина, с которым также побеседовало агентство, Индия не давала никаких обещаний по поводу потолка цен на нефть, но и якобы не выразила «свою неприязнь к этой идее».
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