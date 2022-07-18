0
0
164
НОВОСТИ

США ведут с Индией «обнадеживающие» переговоры об ограничении цен на нефть из РФ — Минфин

14:32 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ведут с Индией «обнадеживающие» переговоры об ограничении цен на российскую нефть. Об этом в понедельник заявила агентству Рейтер министр финансов США Джанет Йеллен.

«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые у меня были, в целом вселяли надежду», — сказала Йеллен на борту военного самолета на пути из Индонезии в Южную Корею.

По словам высокопоставленного представителя американского Минфина, с которым также побеседовало агентство, Индия не давала никаких обещаний по поводу потолка цен на нефть, но и якобы не выразила «свою неприязнь к этой идее».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 18.07.2022
Москва тщательно фиксирует заявления кандидатов в премьеры Британии в адрес РФ — Песков
0
53
15:12 18.07.2022
Средняя продолжительность жизни в РФ превысила 73 года — Путин
0
85
15:00 18.07.2022
Одной из главных целей нацпроектов остается снижение бедности в РФ — Путин
0
105
14:12 18.07.2022
ЕС должен добиваться мира на Украине, а не вводить санкции против РФ — глава МИД Венгрии
0
176
14:00 18.07.2022
Товарооборот Китая и Украины за январь — июнь упал на 41,9%, до $5,53 млрд
0
173
13:32 18.07.2022
Арестованный за сбыт наркотиков проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО
0
243
13:20 18.07.2022
РФ ожидает скорое подписание договора о стратегическом сотрудничестве с Ираном — Песков
0
265
13:05 18.07.2022
В Москве выявили 926 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
224
13:00 18.07.2022
Почти все межправительственные контакты между Россией и Финляндией заморожены — посол РФ
0
265
12:32 18.07.2022
Вывоз зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен — Боррель
0
273

Возврат к списку