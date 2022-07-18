В Луксоре с высоты 60 метров упал воздушный шар с туристами

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека пострадали в понедельник в Луксоре на юге Египта в результате падения воздушного шара. Об этом сообщило министерство гражданской авиации страны.

По информации ведомства, после группового взлета аэростатов, поездки на которых над древнеегипетскими памятниками входят в предлагаемую туристам программу, на высоте 60 метров при скорости ветра около 4 м/с один из шаров отклонился в сторону другого. Произошел разрыв аэростата, и он опустился на землю, совершив жесткую посадку с 28 туристами на борту.

Как отмечается, два человека получили травмы и были доставлены в больницу для осмотра специалистами. В связи с инцидентом все полеты на воздушных шарах временно приостановлены до расследования аварии специалистами комитета управления гражданской авиации.

В феврале 2013 года в Луксоре произошла самая страшная трагедия в истории путешествий на шарах в Египте. Аэростат с иностранцами на борту загорелся в воздухе и рухнул на землю с 300-метровой высоты. Погибли девятнадцать туристов из Великобритании, Венгрии, Китая, Франции и Японии, а также одна египтянка. Выжить удалось управлявшему аэростатом египтянину и британскому туристу. Причиной возгорания стал взрыв одного из газовых баллонов.

Десятки шаров ежедневно поднимаются в воздух в Луксоре, чтобы туристы могли с высоты птичьего полета полюбоваться древними Фивами.