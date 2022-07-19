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НОВОСТИ

Мир на Украине наступит на российских условиях — Медведев

11:00 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия добьется поставленных при проведении специальной военной операции на Украине целей, несмотря на американские поставки оружия в эту страну. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Он написал во вторник пост в телеграм-канале о том, как поставляемое США вооружение на Украину позволяет обогатиться «оружейным ворам», а также приводит к появлению новой военной техники у террористов и радикалов.

«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — подчеркнул Медведев.

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