Дело о распространении ложной информации о ВС РФ завели на депутата из Новосибирска

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ заведено на новосибирского депутата Хельгу Пирогову после ее высказывания о погибших российских военных в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в СК России.

«Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ)», — сказали в ведомстве.