Дело о распространении ложной информации о ВС РФ завели на депутата из Новосибирска
13:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ заведено на новосибирского депутата Хельгу Пирогову после ее высказывания о погибших российских военных в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в СК России.
«Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ)», — сказали в ведомстве.
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