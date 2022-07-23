США не будут поставлять Украине ракеты дальностью 300 км
23:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США [Джо Байдена], он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — отметил Салливан. Он изложил позицию Байдена о том, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».
НОВОСТИ
- 22:30 22.07.2022
- Власти Украины хотят сделать уголовным преступлением получение паспорта РФ
- 21:45 22.07.2022
- Яшин и Кац внесены в реестр физлиц-иноагентов
- 21:00 22.07.2022
- ВСУ теряют в день по 30 человек убитыми - Зеленский
- 20:00 22.07.2022
- РФ и Украина подписали "зерновое" соглашение на разных копиях одного и того же документа
- 19:44 22.07.2022
- Шольц дал понять, что не следует полагаться на поставки газа из России
- 19:00 22.07.2022
- "Зерновой" меморандум Россия - ООН будет действвовать три года
- 18:29 22.07.2022
- Россия не будет пользоваться случаем разминирования украинских портов Шойгу
- 18:28 22.07.2022
- Получать оружие по "зерновому пути" Украина не сможет - СМИ
- 17:45 22.07.2022
- Соглашение по зерну предусматривает отказ от атак на порты и суда — ООН
- 17:40 22.07.2022
- Представители РФ, Украины, Турции и ООН подписали соглашения по экспорту зерна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать