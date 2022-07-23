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НОВОСТИ

США не будут поставлять Украине ракеты дальностью 300 км

23:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS (Army Tactical Missile System) для высокомобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США [Джо Байдена], он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — отметил Салливан. Он изложил позицию Байдена о том, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».

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