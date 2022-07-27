Рецессия в еврозоне начнется во второй половине 2022 года, считает банк Goldman Sachs

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический спад в еврозоне начнется до конца 2022 года. К такому выводу, как передает в среду агентство Блумберг, пришли экономисты американского банка Goldman Sachs.

Эксперты отметили, что рецессия в еврозоне уже, возможно, происходит, а потом усилится и продлится до конца текущего года. В третьем квартале она может составить 0,1%, а в четвертом — 0,2%, пишет агентство. В качестве причин спада Блумберг называет перебои с поставками энергоносителей, ситуацию с восстановлением после пандемии и политическую нестабильность в Италии.

«Что касается стран, в Германии и Италии будет явная рецессия во втором полугодии, в то время как [экономика] Испания и Франция продолжает расти», — говорится в заключении группы экономистов, выдержку из которого приводит агентство.

По их данным, рецессия в Европе может принять «более резкий» поворот, если возникнут трудности с поставками газа или начнется экономический спад в США.