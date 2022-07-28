Объем взаимной торговли РФ и КНР вырастет в 2022 году до $165-170 млрд — Решетников

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем взаимной торговли товарами и услугами между Россией и Китаем увеличится по итогам 2022 года до $165-170 млрд, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе 25-го заседания Российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Стоимостные показатели взаимной торговли в 2021 году и в первые месяцы 2022 года уже превышают целевые ориентиры, заложенные в дорожной карте [по наращиванию российско-китайской торговли товарами и услугами]. В 2021 году объем взаимной торговли товарами и услугами был на 20% выше установленного целевого ориентира на 2021 год. Ожидаем выйти на $165-170 млрд по итогам 2022 года», — привели в пресс-службе Минэкономразвития слова Решетникова, возглавлявшего российскую часть подкомиссии. Китайскую делегацию возглавлял министр коммерции КНР Ван Вэньтао.