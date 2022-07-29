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Текущая ситуация в экономике РФ складывается лучше прогнозов марта — апреля — Решетников

17:40 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущая ситуация в российской экономике продолжает складываться лучше прогнозных оценок марта — апреля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания инвестиционного совета Центрального федерального округа в Ярославле.

«Если говорить о текущей ситуации в экономике, то она складывается лучше, чем предполагалось в марте — апреле», — сказал министр.

Он добавил, что потребительская активность в РФ, являющаяся одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию в экономике, прошла «определенный период восстановления», однако в реальном выражении, по-прежнему остается ниже показателей начала года. Одним из эффективных инструментов в ситуации введенных санкций стала, по словам Решетникова, легализация параллельного импорта, в рамках которого на текущий момент ввезено 307 тыс. тонн товаров на почти $4 млрд.

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