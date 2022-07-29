Борисов: На сегодня ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основные модули Международной космической станции (МКС) превысили свой ресурс в несколько раз. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

«На сегодняшний день ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно. Это техническая сторона вопроса. Гарантийные обязательства уже давно превышены», — заявил Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам главы Роскосмоса, первоочередным вопросом становится вопрос жизни как российских, так и иностранных членов экипажа станции.