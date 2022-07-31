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В Свастополе штаб ЧФ атакован украинской стороной с использованием БПЛА

09:10 31.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье в своем телеграм-канале.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал губернатор.

Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в Севастополе в воскресенье проводиться не будут из-за атаки на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

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