В Свастополе штаб ЧФ атакован украинской стороной с использованием БПЛА

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье в своем телеграм-канале.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал губернатор.

Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в Севастополе в воскресенье проводиться не будут из-за атаки на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.